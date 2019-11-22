Погода на 22 ноября в Тюмени: будет падать мелкий снег

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-22T05:00:38+03:00

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Сегодня, 22 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет -13, днем – минус 8, 9. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть западный ветер 1 метр в секунду.

В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман – к оттепели.

ИСТОЧНИК KP.RU