2019-11-22T05:00:38+03:00
Общество

Погода на 22 ноября в Тюмени: будет падать мелкий снег

Солнце закроют густые тучи
Вадим Бегун
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В Тюмени будет падать мелкий снег.В Тюмени будет падать мелкий снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 22 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет -13, днем – минус 8, 9. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть западный ветер 1 метр в секунду.

В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман – к оттепели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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