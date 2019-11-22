2019-11-22T07:00:24+03:00
Происшествия

Тюменцы хотели «сдать» чужое авто. Для этого они вызвали эвакуатор

Мужчины посчитали, что машиной никто не пользовался
Вадим Бегун
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Тюменцы вызвали эвакуатор, чтобы угнать чужое авто.Тюменцы вызвали эвакуатор, чтобы угнать чужое авто.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени два местных жителя собирались сдать на запчасти чужое авто. Чтобы отвезти его в центр разбора, они вызвали эвакуатор.

– Двое неизвестных обратили внимание на припаркованный во дворе жилого дома «Субару». Они посчитали, что на машине уже никто не ездит и ее можно сдать в центр автомобильного разбора. Для этого злоумышленники вызвали эвакуатор и отправились на место. Однако заработать на разборе транспортного средства мужчинам не удалось: их в кратчайшие сроки задержали оперативники, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Подозреваемыми оказались 24 и 36-летние безработные мужчины. Со слов заявительницы, причиненный ущерб мог бы составить около 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до шести лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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