2019-11-22T07:40:22+03:00
Общество

В районе улицы Клары Цеткин в Тюмени изменят схему дорожного движения

Нововведение вступит в силу с 16 декабря [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В районе улицы Клары Цеткин в Тюмени изменят схему дорожного движения. Фото - 2Гис.В районе улицы Клары Цеткин в Тюмени изменят схему дорожного движения. Фото - 2Гис.
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В Тюмени с 16 декабря на улице Клары Цеткин будет изменена схема дорожного движения. Это коснется участка на пересечении с улицами Таврической и Белинского.

– С целью упорядочения размещения автомобилей, которые проходят оформление после дорожно-транспортных происшествий в управлении ГИБДД, расположенном в доме № 10/2 по улице Брестской, при въезде на парковку будет установлен знак «Движение запрещено». Кроме того, на парковке у дома № 4/1 по улице Клары Цеткин установят дорожные знаки «Движение запрещено» со знаком дополнительной информации «Время действия 21:00 – 9:00», «Одностороннее движение» и «Въезд запрещен», – рассказали в управе Калининского административного округа.

Схема предоставлена управой Калининского округа Тюмени.

Схема предоставлена управой Калининского округа Тюмени.

Там попросили пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и планировать маршруты движения заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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