В Тюмени владелец десяти авто накопил 96 штрафов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-21T14:53:47+03:00

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В Тюмени у собственника десяти машин арестовали один из автомобилей. Дело в том, что общее количество штрафов почти перевалило за сотню.

– Это была уже вынужденная мера в отношении злостного неплательщика штрафов ГИБДД. Все эти десять автомобилей он благополучно сдает в аренду таксистам. Со всех авто накопилось 96 административных штрафов на общую сумму почти 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что неоднократно предупреждали мужчину, но все их попытки были тщетными. Сегодня, 21 ноября, «Лада-Гранта» 2016 года выпуска, принадлежавшая должнику, была арестована в счет погашения задолженности. Собственник знал о нарушениях его водителями ПДД, однако при этом подвергал своих пассажиров опасности. К сожалению, он не проявлял должной инициативы, даже в случае с оплатой накопившихся штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU