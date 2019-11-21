Все больше тюменцев отказываются от курения

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-21T15:13:08+03:00

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Все больше тюменцев стали отказываться от курения. Региональный Роспотребнадзор опросил более двух тысяч местных жителей и сделал выводы.

По информации ведомства, опросом были охвачены те, кто прошел гигиеническое обучение на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и его филиалах. Так, за шесть лет было опрошено 2187 респондентов – 683 мужчин и 1504 женщин.

– В целом по области отмечается положительная динамика по ряду моментов. Так, например, сокращается число курящих и увеличивается количество некурящих и бросивших курить. В первую очередь это отмечается среди мужского населения. Кроме того, уменьшается среднее количество выкуренных сигарет в день курящими, также отмечается рост числа курящих, которые хотели бы бросить курить, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Однако специалисты Роспотребнадзора говорят и о проблемных вопросах. В частности, курящие респонденты поддаются внутрисемейному влиянию. Также отмечается воздействие табачного дыма на развитие неинфекционных заболеваний.

Сегодня, 21 ноября во всем мире отмечается день отказа от курения. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака. Как известно, курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы.

ИСТОЧНИК KP.RU