В Тюменской области вновь пройдёт музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-20T19:43:57+03:00

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Одно и самых значимых культурных событий в жизни Тюменской области – музыкальный фестиваль Дениса Мацуева – вновь пройдёт в регионе. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, мероприятие пройдёт с 19 по 21 декабря.

Артист в своём исполнительском творчестве сочетает новаторвский подход и богатые традиции русского фортепианного искусства. Денис Мацуев – руководитель многочисленных благотворительных программ, цель которых – популяризировать классическую музыку среди молодёжи, поддержать юные дарования и провести конкурс пианистов. Одна из задач программы Дениса – донести искусство во всех регионы Российской Федерации.

В 2018 году слушателями концерта, который прошёл со 2 по 4 декабря, стали более 3,5 тысяч тюменцев. По традиции в мероприятиях приняли участие и признанные во всём мире музыканты, и юные талантливые исполнители. На открытии фестиваля выступил самый молодой его участник – четырнадцатилетний скрипач Матвей Блюмин. На второй день музыку Чайковского и Шостаковича исполнило блестящее трио (Денис Мацуев, Борис Бровцын и Нарек Ахназарян). В третий день фестиваля прошли два концерта: в Органном зале Тюменской филармонии выступили юные исполнители – тюменские стипендиаты Благотворительного фонда «Новые имена», а вечером звучала классика в исполнении приглашенных солистов и Тюменского филармонического оркестра.

Отметим, что в 2019 году поклонников творчества Дениса Мацуева ждёт немало сюрпризов и приятных встреч. Подробнее о программе фестиваля можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU