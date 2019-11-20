В Тюменском районе благодаря нацпроекту отремонтировано 179 дорожных участков

СЕГОДНЯ 19:17 2019-11-20T19:17:22+03:00

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Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не оставил в 2019 году без внимания местные дороги Тюмени и Тюменского района. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в этом году в областной столице отремонтировано 26 объектов общей протяжённостью более 36 километров. Перед началом увеличения дорожного трафика в связи с сезоном отпусков обновлено дорожное покрытие на автодороге Тюмень – аэропорт.

Перед «Армейскими играми – 2019» отремонтирована автомобильная дорога «Подъезд к посёлку Андреевский». Также в Тюмени в рамках нацпроекта отремонтировали первый тюменский стальной мост в створе улицы Челюскинцев. Последний капремонт моста проводили ещё в 1994-1995 годах. В этом году дорожники обновили покрытие, барьерные ограждения и покрасили металлические пролётные строения.

В Тюменском муниципальном районе отремонтировано 179 объектов протяжённостью 94 километра. Это один из самых больших объёмов работ в рамках нацпроекта, который провели в 2019 году. Так, отремонтирована дорога к СНТ «Ясная поляна», приведены в порядок 12 улиц в Винзилях, 9 – в Каменке, шесть – в Каскаре, 12 – в Мальково, 21 – в Московском муниципальном образовании, 7 – в Онохино, 15 – в Переваловском и 22 – в Червишевском МО.

Работы проводились также в Боровском, Богандинском, Успенке и Червишево, и в маленьких деревнях: Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина, Зырянка и многих других. В микрорайоне Молодёжном посёлка Винзили завершено строительство дорог на площадке ИЖС, начались работы первого этапа строительства дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в деревне Падерина Московского МО.

Также в 2019 году завершено строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежном поселка Винзили. Начаты работы первого этапа строительства дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина Московского МО.

ИСТОЧНИК KP.RU