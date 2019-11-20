Более 500 километров дорог отремонтировано в Тюменской области в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-20T19:04:01+03:00

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Более 500 километров дорог отремонтировано в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, отличием программы этого года стало включение в национальный проект всех областных дорог, а не только магистралей Тюменской агломерации.

В Нижнетавдинском районе провели один из самых масштабных ремонтов в рамках национального проекта. На сегодняшний день отремонтированы три участка трассы Тюмень – Нижняя Тавда; обновлено дорожное покрытие на участке с 40 по 42 км и участке дороги Нижняя Тавда – Мияссы до границы Свердловской области, протяжённостью 1 км.

Во время рабочей поездки губернатора Тюменской области в Вагайский и Тобольский районы было принято решение об увеличении бюджета ремонтных работ. Как отметил Александр Моор, для этих районов состояние автомобильных дорог – очень важный вопрос, учитывая большую протяжённостью между населёнными пунктами.

- Сегодня жителей этих районов по улучшению дорожной сети. С началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» как раз на региональные дороги сделан основной акцент. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование, - отметил глава региона.

Отметим, что на все работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года было выделено порядка 6 млрд рублей, 13% от суммы составило субсидирование федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU