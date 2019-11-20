В Шороховской школе появится учебный класс по робототехнике «РобоЛаб»

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-20T18:48:25+03:00

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Шороховская средняя образовательная школа стала победительницей ежегодного конкурса «ИТ-Актив – 2019», итоги которого подвели на прошлой неделе. По итогам трёх соревновательных этапов она получила максимальное количество баллов, и теперь там появится учебный класс по робототехнике «РобоЛаб». В него войдут: техника, оборудование, обучение учителей и методическая поддержка. Такое практико-ориентировочное ИТ обучение проводится в Тюменской области в рамках реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Тюменской области».

Участие в соревновании в 2019 году приняло участие шесть общеобразовательных учреждений Тюменской области. Настоящая борьба развернулась между ялуторовской средней школой №1 и Шороховской школой, которые шли по баллам рука об руку. Так, по определению активности использования АИС «Электронная школа Тюменской области» родителями обе образовательные организации набрали по 15 баллов.

В течение месяца конкурсанты соревновались в социальной сети за лучший творческий проект. По итогам голосования победила ялуторовская средняя школа (за проект школы отдали голоса почти 3,9 тысяч человек). Однако на этапе определения лучшей практики использования ИТ-технологий в образовательном процессе эксперты оценили практики Шороховской школы как самые лучшие. С итоговым результатом 37,8 балла школа стала самой ИТ-активной школой, обойдя своего ближайшего конкурента.

Отметим, что Шороховская школа уже давно ведет активную деятельность по развитию у детей инженерных и ИТ-навыков. В 2018 году она закупила лазерный станок для практических дополнительных занятий. На каникулах инженеры центра робототехники и АСУ Тюменской области специально выезжали с мастер-классами, на которых обучали учителей. Благодаря победе в конкурсе «ИТ-Актив», в школе теперь появится полноценный учебный робототехнический класс «РобоЛаб». Теперь ребята смогут более глубоко изучать робототехнику и программирование, заниматься проектной работой и получать новые знания в ИТ-сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU