Погода на 21 ноября в Тюмени: мороз немного спадет

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-21T05:00:34+03:00

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Сегодня, 21 ноября, утро в Тюмени ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -19, -20, днем – минус 12, 13. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, 2-3 метра в секунду.

21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день считается рубежной датой – с этого дня «зима встает на ноги». В народе приметили, если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU