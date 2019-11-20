«Подари себе здоровье»: тюменцев приглашают на занятие в школу отказа от курения
Тюменские медики призывают горожан отказаться от курения. Врачи приглашают местных жителей сегодня, 20 ноября, в 18.00 в Центр здоровья взрослой поликлиники ОКБ № 2, где состоится открытое занятие школы отказа от курения.
– Участникам акции расскажут о вредном влиянии табака на организм человека и развитии никотиновой зависимости, объяснят, почему у курильщиков возникает желание очередной раз затянуться сигаретой и как с этим бороться. Также специалисты Центра здоровья при помощи специального оборудования оценят функциональное состояние легких и процентное содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
По информации ведомства, специалисты Центра уже несколько лет бесплатно оказывают курильщикам практическую помощь в борьбе с табачной зависимостью: после обследования разрабатывают индивидуальный план и рекомендации по отказу от курения, при необходимости назначают лекарственную терапию.
Записаться на прием к специалистам могут жители города старше 18 лет по телефону +7(3452) 28-72-30.
ИСТОЧНИК KP.RU