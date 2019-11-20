«Подари себе здоровье»: тюменцев приглашают на занятие в школу отказа от курения

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-20T12:54:25+03:00

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Тюменские медики призывают горожан отказаться от курения. Врачи приглашают местных жителей сегодня, 20 ноября, в 18.00 в Центр здоровья взрослой поликлиники ОКБ № 2, где состоится открытое занятие школы отказа от курения.

– Участникам акции расскажут о вредном влиянии табака на организм человека и развитии никотиновой зависимости, объяснят, почему у курильщиков возникает желание очередной раз затянуться сигаретой и как с этим бороться. Также специалисты Центра здоровья при помощи специального оборудования оценят функциональное состояние легких и процентное содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По информации ведомства, специалисты Центра уже несколько лет бесплатно оказывают курильщикам практическую помощь в борьбе с табачной зависимостью: после обследования разрабатывают индивидуальный план и рекомендации по отказу от курения, при необходимости назначают лекарственную терапию.

Записаться на прием к специалистам могут жители города старше 18 лет по телефону +7(3452) 28-72-30.

ИСТОЧНИК KP.RU