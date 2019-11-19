2019-11-19T21:41:50+03:00
Общество

Две тюменки создали модель робота-лунохода по имени «Пожиратель смерти»

Реализация проекта проходила в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Две тюменки создали модель робота-лунохода по имени «Пожиратель смерти»Две тюменки создали модель робота-лунохода по имени «Пожиратель смерти»
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Выпускницы Центра робототехники и АСУ Мария Анисимова и Анастасия Шапошникова заняли первое место на 39-м Всероссийском конкурсе исследовательских работ и инженерных проектов «Космос-2019» памяти лётчика-космонавта А.А. Сереброва. Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, девушки представили на суд жюри собственную модель робота-лунохода в городе Королёве.

В Тюменской области уделяется большое внимание развитию творческого потенциала детей в области ИТ-технологий, увеличению интереса к инженерно-проектной деятельности. Для этого в регионе работают центр робототехники, кванториумы, детские технопарки, «Школа юных нейроинженеров», классы «Яндекс.Лицея» при школах. Работа ведётся в регионе в рамках реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Своему луноходу девушки дали имя «Пожиратель смерти». Он создан как машина для исследования труднодоступных мест на поверхности Луны. Как рассказали сами Настя и Маша, в XXI веке наука развивается очень быстро вместе с технологиями. Во многих сферах исследования не могут обойтись без специального оборудования.

- Это же касается и исследования поверхности Луны. Еще в XX веке учеными и инженерами создавались транспортные платформы – луноходы, которые позволяли получить данные с поверхности спутника Земли. Мы исследовали существующие модели и создали свой прототип с применением новых технологий, - отмечают девушки.

Как их робот справляется с разными препятствиями, девушки смогли на финале турнира по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень», который проходил в конце октября в Тюмени. По итогам испытаний «Пожиратель смерти» занял 4 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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