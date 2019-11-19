2019-11-19T21:09:59+03:00
Общество

Более 200 родителей приняли участие в V Региональном форуме замещающих семей

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более 200 родителей приняли участие в V Региональном форуме замещающих семейБолее 200 родителей приняли участие в V Региональном форуме замещающих семей
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Более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований Тюменской области приняли участие в Юбилейном, V Региональном форуме замещающих семей, который состоялся в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на площадке обсудили волнующие вопросы с региональными экспертами.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, который выступил с приветственным словом, отметил, что право ребёнка на семью – одно из главных. По его словам, семья – как гнездо, без которого птенец не вырастет и не полетит в большую жизнь. В ней ребёнок получает тепло, защиту и крепкие крылья.

Благодарственными письмами на торжественной церемонии отметили активные замещающие семьи, членов Ассоциации замещающих семей Тюменской области и специалистов социальных служб, которые трудятся в области развития семейных технологий и форм устройства детей в семью.

Как отметила руководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова, форум ежегодно собирает большое число участников. По её словам, родители хотят быть услышанными и получить ответы на свои вопросы.

- В Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Форум призван обратить внимание общественности на нелегкий труд замещающих родителей. Мы получаем позитивные отзывы от участников, и это еще раз доказывает, что мы делаем большое, значимое и важное дело, - отметила Елена Перминова.

Отметим, что форум замещающих семей проводится по инициативе департамента социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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