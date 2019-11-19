«Серебряные» волонтёры 55+ проведут мастер-класс по бачате

19 Нояб. 20:52 2019-11-19T20:52:37+03:00

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На базе студии танца «Rezonans club» участники активного проекта «Бабушкин Workout» проведут комплексную силовую тренировку. Активные «серебряные» волонтёры 55+ прокачают свои силы сразу в нескольких трендовых спортивных направлениях. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, под руководством профессионального наставника-хореографа Павле Бенгарда, в ритме бачаты, энергичные пенсионеры продемонстрируют качественную пластику движений, проработают эффективные техники исполнения и поделятся новыми интерпретациями элементов. Участники раскроют свои ресурсы и подготовят тело к продуктивному дню.

Продолжением марафона станет экзотическое фитнес-направление. Спортсмены 55+ с помощью популярного снаряжения проведут занятие в ботинках Kangoojumps. Фитнес-инструктор Марина Доровских подготовила для участников аэробную тренировку в прыжковой технике для укрепления тела и прилива сил.

Завершением встречи станет уличная тренировка для всех желающих с использованием турников, бодибаров и фитнес-резинок.

Отметим, что координатором проекта выступает благотворительный фонд «Старшее поколение». Он обещает организовать целый фестивальный фитнес-месяц, который захватит весь город. Присоединиться к команде проекта «Бабушкин Workout» могут все желающие, участие в тренировках бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU