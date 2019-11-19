В Тюменской области стартовала декада правовых знаний и безопасности

19 Нояб. 20:14 2019-11-19T20:14:44+03:00

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Декада правовых знаний и безопасности стартовала в Тюменской области. Более 100 тысяч школьников, педагогов и родителей всех школ региона с 18 по 28 ноября примут участие в уроках по вопросам здорового и безопасного образа жизни, правового воспитания, общешкольных родительских собраниях по безопасности, социально значимых мероприятиях вместе с родителями и других.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, для них также организуют встречи, консультирование представителей юридических ведомств и служб, силовых структур по актуальным вопросам воспитания, в т.ч. правовой защиты. Областной единый открытый урок права для школьников региона пройдёт 20 ноября.

Также в этот день в органах службы занятости населения Тюменской области организуют день открытых дверей по вопросам прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Консультации можно будет получить и по телефону горячей линии правовой помощи детям: (3452) 42-61-05 по вопросам содействия занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Тюменцам, которые обратятся за правовой помощью, предоставят консультацию в устной или письменной формах по вопросам в сфере содействия занятости населения. Если будет необходимо, то окажут содействие в составлении документов правового характера.

Отметим, что в декаде примут участие представители органов государственной власти, специалисты ведомств системы профилактики, представители юридических ведомств и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU