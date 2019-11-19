2019-11-19T20:14:44+03:00
Общество

В Тюменской области стартовала декада правовых знаний и безопасности

Она пройдёт с 18 по 28 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области стартовала декада правовых знаний и безопасностиВ Тюменской области стартовала декада правовых знаний и безопасности
Изменить размер текста:

Декада правовых знаний и безопасности стартовала в Тюменской области. Более 100 тысяч школьников, педагогов и родителей всех школ региона с 18 по 28 ноября примут участие в уроках по вопросам здорового и безопасного образа жизни, правового воспитания, общешкольных родительских собраниях по безопасности, социально значимых мероприятиях вместе с родителями и других.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, для них также организуют встречи, консультирование представителей юридических ведомств и служб, силовых структур по актуальным вопросам воспитания, в т.ч. правовой защиты. Областной единый открытый урок права для школьников региона пройдёт 20 ноября.

Также в этот день в органах службы занятости населения Тюменской области организуют день открытых дверей по вопросам прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Консультации можно будет получить и по телефону горячей линии правовой помощи детям: (3452) 42-61-05 по вопросам содействия занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Тюменцам, которые обратятся за правовой помощью, предоставят консультацию в устной или письменной формах по вопросам в сфере содействия занятости населения. Если будет необходимо, то окажут содействие в составлении документов правового характера.

Отметим, что в декаде примут участие представители органов государственной власти, специалисты ведомств системы профилактики, представители юридических ведомств и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две тюменки создали модель робота-лунохода по имени «Пожиратель смерти»
Более 200 родителей приняли участие в V Региональном форуме замещающих семей
«Серебряные» волонтёры 55+ проведут мастер-класс по бачате
В Тюменской области пройдёт конкурс для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея»
В Тюменской области наставники помогут детям-сиротам преодолеть трудности в общении
Тюменские студенты готовятся к всероссийской патриотической акции
В Тюменской области стартовал форум «Жизнь – без преград»
Делегация Тюменской области обсудила ход реализации нацпроекта «Культура» на Международном форуме
Александр Моор: наши участники конкурса «Славим человека труда!» показывают достойные результаты
Тюменских предпринимателей научат «упаковывать» бизнес
Тюменские компании получили премиум-статус на крупнейших мировых электронных площадках
Тюменская производственная компания будет поставлять продукцию на территорию Персидского залива
Три солнца, обвинение бандиту из лихих 90-х и коммунальное ЧП: публикуем главные новости Тюмени 19 ноября 2019
Тюменке, купившей через интернет сотовый телефон, прислали мужские духи
Губернатор Югры поручила заместителям разработать меры по улучшению инвестиционного климата в регионе