2019-11-19T19:58:47+03:00
Звезды

В Тюменской области пройдёт конкурс для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея»

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и департамента социального развития Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области пройдёт конкурс для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея»В Тюменской области пройдёт конкурс для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея»
Изменить размер текста:

Областной конкурс ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея» пройдёт в Тюмени 4 и 5 декабря 2019. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на фестивале представят театрализованные анимационные, интерактивные и игровые программы для взрослой аудитории. Темой конкурса станет «Ярмарка народных игр». Участники могут использовать фольклорные, обрядовые игры, русские забавы и игры народов мира.

По словам члена жюри областного фестиваля, доцента кафедры режиссуры, театрализованных представлений и праздников ТГАКИСТ Нины Куриленко, люди с проблемами со здоровьем – самая сложная зрительская аудитория, но и самая благодарная. Они умеют слушать, они заинтересованы, увлечены процессами и с ними всегда есть контакт.

- На ведущих игровых программ лежит особая ответственность, от них требуется особое чувство такта, деликатность, внимание к зрителю. Хочу пожелать всем участникам удачи, не бояться заявить о себе, раскрыться творчески и удивить нас, жюри, в очередной раз, затейникам пожелаю подарить всем настроение, праздник, ведь праздники – неотъемлемая часть нашей жизни! - рассказала Нина Куриленко.

Конкурс «Затея» - один из этапов областного фестиваля социокультурной анимации «Творчество для всех». Конкурсная программа состоится 4 декабря в областном реабилитационном центре «Родник», а гала-концерт, выставка прикладного творчества и награждение победителей фестиваля пройдут 5 декабря в МТЦ «Космос».

Отметим, что проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и департамента социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две тюменки создали модель робота-лунохода по имени «Пожиратель смерти»
Более 200 родителей приняли участие в V Региональном форуме замещающих семей
«Серебряные» волонтёры 55+ проведут мастер-класс по бачате
В Тюменской области стартовала декада правовых знаний и безопасности
В Тюменской области наставники помогут детям-сиротам преодолеть трудности в общении
Тюменские студенты готовятся к всероссийской патриотической акции
В Тюменской области стартовал форум «Жизнь – без преград»
Делегация Тюменской области обсудила ход реализации нацпроекта «Культура» на Международном форуме
Александр Моор: наши участники конкурса «Славим человека труда!» показывают достойные результаты
Тюменских предпринимателей научат «упаковывать» бизнес
Тюменские компании получили премиум-статус на крупнейших мировых электронных площадках
Тюменская производственная компания будет поставлять продукцию на территорию Персидского залива
Три солнца, обвинение бандиту из лихих 90-х и коммунальное ЧП: публикуем главные новости Тюмени 19 ноября 2019
Тюменке, купившей через интернет сотовый телефон, прислали мужские духи
Губернатор Югры поручила заместителям разработать меры по улучшению инвестиционного климата в регионе