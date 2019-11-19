В Тюменской области пройдёт конкурс для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея»

19 Нояб. 19:58 2019-11-19T19:58:47+03:00

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Областной конкурс ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными физическими возможностями «Затея» пройдёт в Тюмени 4 и 5 декабря 2019. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на фестивале представят театрализованные анимационные, интерактивные и игровые программы для взрослой аудитории. Темой конкурса станет «Ярмарка народных игр». Участники могут использовать фольклорные, обрядовые игры, русские забавы и игры народов мира.

По словам члена жюри областного фестиваля, доцента кафедры режиссуры, театрализованных представлений и праздников ТГАКИСТ Нины Куриленко, люди с проблемами со здоровьем – самая сложная зрительская аудитория, но и самая благодарная. Они умеют слушать, они заинтересованы, увлечены процессами и с ними всегда есть контакт.

- На ведущих игровых программ лежит особая ответственность, от них требуется особое чувство такта, деликатность, внимание к зрителю. Хочу пожелать всем участникам удачи, не бояться заявить о себе, раскрыться творчески и удивить нас, жюри, в очередной раз, затейникам пожелаю подарить всем настроение, праздник, ведь праздники – неотъемлемая часть нашей жизни! - рассказала Нина Куриленко.

Конкурс «Затея» - один из этапов областного фестиваля социокультурной анимации «Творчество для всех». Конкурсная программа состоится 4 декабря в областном реабилитационном центре «Родник», а гала-концерт, выставка прикладного творчества и награждение победителей фестиваля пройдут 5 декабря в МТЦ «Космос».

Отметим, что проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и департамента социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU