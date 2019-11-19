2019-11-19T19:25:59+03:00
Общество

В Тюменской области наставники помогут детям-сиротам преодолеть трудности в общении

В регионе стартовал социальный проект «Наставничество»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области наставники помогут детям-сиротам преодолеть трудности в общенииВ Тюменской области наставники помогут детям-сиротам преодолеть трудности в общении
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Презентация социального проекта «Наставничество» для детей-сирот и выпускников учреждений для детей-сирот состоялась в региональном центре «Семья» на прошлой неделе. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, будущие наставники на презентации познакомились с ребятами, наставниками прошлых лет, были активны и задавали интересующие вопросы. Основная цель проекта «Наставничество» - помочь детям и подросткам стать уверенными и самостоятельными.

Работа со сложными детьми, которые живут в социальных учреждениях, требует больших усилий. Особенно если мы говорим о подростках со сформированными стереотипами, нормами поведения, системой ценностей и взглядов. У них есть свой взгляд на мир, но при этом присутствует обида и злость на всех окружающих. Чтобы социализировать их, адаптировать к условиям жизни в учреждении и в коллективе, избавить от вредных привычек, нужно приложить массу усилий.

Трудности в общении детям помогают преодолеть наставники, которые оказывают поддержку и помощь. Роль наставников важна, ведь благодаря им и специалистам социальных учреждений дети снова учатся доверять окружающим и преодолевать жизненные сложности. Кроме того, значимость наставников заключается в том, что они помогают талантливым детям раскрыть свои способности. Наставник может посещать подростка в любое удобное время, заранее договорившись о встрече. Главное – выстроить взаимоотношения, основанные на общих интересах, разговорах и совместной деятельности.

Если вы хотите стать наставников, вы можете подать заявку на обучение, которое пройдёт 23-24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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