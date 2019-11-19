2019-11-19T19:07:53+03:00
Общество

Тюменские студенты готовятся к всероссийской патриотической акции

Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские студенты готовятся к всероссийской патриотической акцииТюменские студенты готовятся к всероссийской патриотической акции
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Около сотни бойцов Тюменского областного студенческого отряда примут участие в городском этапе всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» - «Тюменский десант». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в числе участников – студенты тюменских и тобольских вузов. Ребята будут проводить мастер-классы и концерты для тюменских школьников, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, а также посетят Борковский детский дом и госпиталь ветеранов.

По словам куратора акции в Тюменской области, командира Тюменского регионального отделения МООО «РСО» Анастасии Досхоевой, в регионе будут работать сборные студенческие отряды «Красная звезда» и «Тюменский соболь», а также отряд ТИУ «Хаски».

- Комсостав отрядов утвержден, сейчас идет школа «Тюменского десанта». Отряды готовят программу: разрабатывают занятия для школьников, обновляют символику и атрибутику отрядов, формируют раздаточный материал, - рассказала она.

В этом году проект «Тюменский десант» реализуется на средства Фонда президентских гранта. На эти деньги ребята закупят материалы для мастер-классов, подарки для ветеранов и аппаратуру для проведения мероприятия. До конца 2019 года бойцы «Тюменского десанта» проведут мастер-классы для тюменских школьников по изготовлению значков и кормушек для птиц, сыграют с младшими школьниками в подвижные игры на свежем воздухе. Старшеклассники погрузятся в мир профессий и здорового образа жизни.

Основной этап проекта «Тюменский десант» начнётся в конце января 2020 года. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Напомним, акция «Снежный десант РСО» в Тюменской области проходит с 2014 года, «Тюменский десант» - с 2015 года. За пять лет студенты выезжали в 70 сельских поселений семи муниципальных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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