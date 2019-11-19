2019-11-19T18:57:04+03:00
Общество

В Тюменской области стартовал форум «Жизнь – без преград»

Он проводится в рамках реализации национального проекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартовал форум «Жизнь – без преград»В Тюменской области стартовал форум «Жизнь – без преград»
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Ежегодный областной форум «Жизнь — без преград» стартовал в Тюменской области в рамках реализации региональных проектов «Современная школа» и «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона до 7 декабря.

В 2019 году форум будет особенно масштабным. Родители и дети смогут принять участие в региональной конференции-практикуме, посвящённой проблемам речи. На горячей линии и открытых площадках все желающие смогут получить консультации специалистов по обучению детей с ограниченными возможностями. А ещё в программе запланирован конкурс на лучшую программу по коррекционному сопровождению детей, методические объединения, мастер-классы, образовательные и просветительские встречи, фестиваль талантов и многое другое.

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства Magister posterum 23 ноября пройдёт межведомственная конференция-практикум для родителей и педагогов «Речи дитя: ожидания, проблемы, решения». На мероприятии родители особых детей смогут получить ответы на все волнующие их вопросы. Для этого 30 ведущих специалистов в области психиатрии, неврологии, дефектологии, логопедии и нейролингвистики будут давать индивидуальные консультации.

На мастер-классах покажут примеры интересных развивающих занятий для родителей и их малышей. Мамы и папы познакомятся с методами наглядного моделирования, упражнениями для развития межполушарного взаимодействия и другими. Юные гости смогут позаниматься в инклюзивном клубе «Собеседник» и театре «Логокор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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