Делегация Тюменской области обсудила ход реализации нацпроекта «Культура» на Международном форуме

19 Нояб. 18:29 2019-11-19T18:29:38+03:00

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Делегация Тюменской области, куда вошли руководители и сотрудники учреждений культуры и искусства, а также директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, вернулась с VII Международного культурного форума. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября, одной из самых обсуждаемых тем форума стала реализация национального проекта «Культура». В особенности – вопрос цифровизации культуры.

По словам директора информационно-аналитического центра культуры и искусства Тюменской области, администратора регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» Ирины Грязновой, одну из дискуссионных площадок посвятили использованию искусственного интеллекта. Его используют при создании предметов искусства, написании картин, формировании выставочного пространства и показа спектаклей.

- Часть экспертов рассказали о внедрении искусственного интеллекта, как о естественном процессе, свойственном любой сфере, как, например, использование технологий дополненной реальности, которые уже успешно вошли в творческую сферу. Тюменская область в этом плане движется только вперед! В 2019 году в регионе созданы виртуальные экскурсионные туры в музеях, - рассказала она.

Ещё часть мероприятий посвятили завершению Года театра в России. На исторической сцене Мариинского театра опустили занавес Всероссийского театрального марафона. Представители Тюменского концертно-театрального объединения приняли участие в церемонии закрытия марафона и в работе секции «Музыка».

ИСТОЧНИК KP.RU