2019-11-19T18:19:58+03:00
Общество

Александр Моор: наши участники конкурса «Славим человека труда!» показывают достойные результаты

Об этом губернатор Тюменской области заявил на церемонии награждения в Екатеринбурге
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: наши участники конкурса «Славим человека труда!» показывают достойные результатыАлександр Моор: наши участники конкурса «Славим человека труда!» показывают достойные результатыФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, торжественная церемония награждения победителей состоялась сегодня, 19 ноября, в Театре эстрады (Екатеринбург).

По словам главы региона, настоящие профессионалы всегда востребованы и необходимы в любом деле. Люди, которые умеют лучше других делать свою работу, могут показывать выдающиеся результаты.

- Большим резервом для развития экономики наших регионов является повышение производительности труда. Неслучайно один из национальных проектов, инициированных президентом страны, нацелен на решение этой задачи. Повысить производительность можно не только за счет современного оборудования и научной организации труда, главное в этом процессе - человек, знания, навыки, компетенции специалистов, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил, что Тюменская область активно принимает участие в конкурсе «Славим человека труда!», а представители региона показывают достойные результаты.

Стоит отметить, что тюменские участники получили в номинациях: «Лучший инженер-программист», «Лучший инженер-теплотехник», «Лучший мастер по художественной обработке кости», «Лучший обвальщик мяса», «Лучший лаборант химического анализа». Победителей и призеров конкурса субъектов УФО также поздравили лично губернаторы Свердловской, Курганской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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