2019-11-19T17:57:47+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей научат «упаковывать» бизнес

Тренинг на тему маркетинга пройдёт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских предпринимателей научат «упаковывать» бизнесТюменских предпринимателей научат «упаковывать» бизнесФото: Татьяна Коркина
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Тренинг на тему «Маркетинг и упаковка бизнеса» состоится 25 ноября в 10 часов в Тюменском технопарке. Мероприятие пройдёт в рамках образовательного проекта «Бизнес старт», который реализуется в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на занятия рассмотрят следующие темы:

- Что такое маркетинг и упаковка

- Ключевые показатели в бизнесе: заявки (лиды), средний чек, продажи, конверсия

- Определение и анализ целевой аудитории;

- Анализ конкурентов;

- Построение воронки продаж;

- Бесплатные каналы и площадки привлечения клиентов;

- Создание УТП, что это такое.

Экспертом на мероприятии выступит действующий предприниматель, основатель и владелец агентства «Zubarev Event», основатель школы танца «Crystal Dance» Константин Зубарев. Проект организован Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», проектом «Мой бизнес», «Деловой Россией», платформой для предпринимателей «Деловая среда» по заказу Правительства Тюменской области. Занятия бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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