Тюменские компании получили премиум-статус на крупнейших мировых электронных площадках

19 Нояб. 17:46 2019-11-19T17:46:07+03:00

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Центр поддержки экспорта Тюменской области подвёл итоги отбора на бесплатное размещение субъектов МСП на Alibaba, All.biz и GRT сроком на один календарный год. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, конкурс проводился в рамках запуска новой услуги содействия предприятиям-экспортерам, предусмотренной национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Аккаунты тюменских предприятий на крупнейших электронных торговых площадках мира запустили на прошлой неделе. Статус «золотой поставщик» на площадке Alibaba получили три компании: «Тюменские Аэрозоли», «ТюменьЭкопродукт» и «Заводоуковский маслозавод». Такой же статус получили шесть предприятий на площадке All.biz: «ИНОМА», «Окейч», «Русич», ЛПК «Тобол», ТД «Бизон» и ИП Муратов.

На размещение восьми аккаунтов заключён договор с платформой GlobalRusTrade, которая работает с 33-ю странами мира. Здесь представлена продукция предприятий: «СибТопПром», «Русич», «Сибирский целитель», «Уват-лес»», Денит», ЛП «Варвара», ИП Коробова, «Опытный завод гусеничных тягачей».

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, в общей сложности на получение услуги претендовало 49 компаний. Экспертная комиссия остановилась на самых перспективных, которые способны активно развиваться в направлении международной электронной торговли.

Новый отбор на предоставление услуги по содействию в размещении субъектов МСП на электронных торговых B2B-площадках пройдёт в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU