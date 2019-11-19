Тюменская производственная компания будет поставлять продукцию на территорию Персидского залива

19 Нояб. 17:34 2019-11-19T17:34:55+03:00

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На Международной выставке «AbuDhabiInternationalPetroleumExhibition&Conference», которая состоялась в Абу-Даби (ОАЭ), состоялись деловые переговоры между тюменской компанией ООО ПК «ТМК» и арабской «InnovareOil&GasServices. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в результате переговоров достигнута договорённость между «Тюменскими металлоконструкциями» и «InnovareOil&GasServices» по поставкам продукции на территорию Персидского залива.

Подписи под документами поставили генеральные директора компаний – Алексей Лямин и Маджид Альшехи. По словам Лямина, выход на новый рынок обеспечит, в первую очередь, рост поступлений в региональный бюджет.

- Арабские партнёры будут представлять продукцию ООО ПК «ТМК» в ОАЭ, оказывать помощь в сертификации товара и юридических вопросах. Также мы рассматриваем возможность приобретения франшизы у арабских коллег и открытия нового производства в Тюмени, посвящённого инновационному оборудованию для систем пожаротушения, - отметил Алексей Лямин.

Как отметил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин, выставка в Абу-Даби позволила тюменским предпринимателям найти деловые контакты в ОАЭ. По его словам, компания «ТМК» успешно использовала предоставленные ей возможности и получила надёжного портнёра.

- Нам удалось, с одной стороны, привлечь потенциального инвестора на территорию Тюменской области, а с другой – получить возможность экспорта тюменской продукции, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU