Молодой тюменец похитил женские брендовые духи из парфюмерного магазина

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-20T07:01:43+03:00

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Молодой тюменец сделал криминальную вылазку. За один день он украл дорогие духи и телефон.

– С заявлением о грабеже обратился представитель парфюмерного магазина, который сообщил о том, что из торгового зала похищены мужские и женские духи известного бренда. Чуть позже обратилась и парикмахер одного из салонов красоты. Женщина сообщила, что с ее рабочего места похищен оставленный без присмотра сотовый телефон, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что стражи порядка просмотрели камеры наблюдения и составили ориентировку на преступника, а после задержали его. Им оказался ранее судимый безработный 19-летний местный житель. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили похищенный гаджет.

Оказалось, что украденную парфюмерию злоумышленник успел сбыть случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды. Изъятый при обыске сотовый телефон уже возвращен законной владелице. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU