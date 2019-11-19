Тюменке, купившей через интернет сотовой телефон, прислали мужские духи

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-19T15:47:19+03:00

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В голышмановскую полицию позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что хотела приобрести сотовый телефон, однако теперь ей придется пользоваться мужским парфюмом: по почте ей прислали духи вместо гаджета.

– На одном из интернет-сайтов потерпевшая увидела объявление о продаже сотового телефона. Заинтересовавшись предложением, она оформила заказ с доставкой по средствам Почты России. После получения уведомления женщина пришла в отделение почты, произвела оплату и получила посылку. В коробке вместо заветного гаджета она обнаружила мужской парфюм, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время правоохранители ищут злоумышленников. Там напомнили, что при приобретении товара через интернет сначала следует ознакомиться с достоверностью сайта и изучить отзывы пользователей. При совершении сделок купли-продажи нужно постараться получить задаток либо отдавать предоплату за приобретаемый товар наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU