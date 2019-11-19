2019-11-19T15:47:19+03:00
Происшествия

Тюменке, купившей через интернет сотовой телефон, прислали мужские духи

Сейчас полицейские разыскивают мошенника
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменке, купившей через интернет сотовой телефон, прислали мужские духи. Фото - pixabay.com.Тюменке, купившей через интернет сотовой телефон, прислали мужские духи. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В голышмановскую полицию позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что хотела приобрести сотовый телефон, однако теперь ей придется пользоваться мужским парфюмом: по почте ей прислали духи вместо гаджета.

– На одном из интернет-сайтов потерпевшая увидела объявление о продаже сотового телефона. Заинтересовавшись предложением, она оформила заказ с доставкой по средствам Почты России. После получения уведомления женщина пришла в отделение почты, произвела оплату и получила посылку. В коробке вместо заветного гаджета она обнаружила мужской парфюм, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время правоохранители ищут злоумышленников. Там напомнили, что при приобретении товара через интернет сначала следует ознакомиться с достоверностью сайта и изучить отзывы пользователей. При совершении сделок купли-продажи нужно постараться получить задаток либо отдавать предоплату за приобретаемый товар наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три солнца, обвинение бандиту из лихих 90-х и коммунальное ЧП: публикуем главные новости Тюмени 19 ноября 2019
Губернатор Югры поручила заместителям разработать меры по улучшению инвестиционного климата в регионе
Прокуроры научат тюменцев защищать права своей семьи
Депутаты назвали отчет губернатора Югры одним из самых важнейших общественно-политических событий
В Тюмени ищут парня, который вышел из дома в шортах и тапочках
В тюменском медцентре провели день здоровья. Для одного из пациентов это плохо закончилось
Тюменца арестовали на пять суток за «переезд» в Крым
Тюменцам напомнили об уплате имущественных налогов
На тюменских домах заменят все информационные вывески
Тюменская и Курганская области объединили усилия во благо экологии
Сдал сосед: в Тюмени осудили женщину, которая хранила наркотики в «морозилке»
Найдены девочки, пропавшие из реабилитационного центра под Тюменью
Коммунальное ЧП: в Тюмени появился первый каток
Тюменские спасатели отвезли в гостиницу замерзающих на трассе людей
На счету десятки преступлений: в Тюмени судят члена банды, которого искали 13 лет
Утром над Тюменью взошли три солнца
Семейный чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Ишиме
Определен подрядчик, который отремонтирует участок тюменской трассы за 5 миллиардов рублей
Надежное страхование становится все ближе
В Тюмени отменены занятия для учеников второй смены
Сбой программы: со счета ялуторовчанина пропала крупная сумма денег
Единственный страховщик в сотне «тяжеловесов»