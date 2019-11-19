2019-11-19T14:52:35+03:00
Общество

В Тюмени ищут парня, который вышел из дома в шортах и тапочках

Местный житель пропал три дня назад
Вадим Бегун
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В Тюмени пропал парень в шортах. Фото - "Белая Сова - Тюмень".В Тюмени пропал парень в шортах. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
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В Тюмени разыскивают парня, который исчез 16 ноября. Он вышел из дома в шортах и тапочках.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», 26-летний Степан Редников ушел из дома по улице Камчатской три дня назад, и до настоящего времени его местоположение не установлено.

Из информации, размещенной на официальной страничке поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте», следует, что парень был одет в красную футболку с надписью «Кола-кола», шорты и тапки. На вид ему 25 лет, рост около 175 сантиметров, серо-зеленые глаза и темные волосы. Из особых примет на теле – шрам на ступне и еще один чуть выше.

Всех, кто может сообщить какую-нибудь информацию о Степане, просят позвонить по телефонам 02 или 112, 8 (3452) 48-53-56, 48-23-46 (отдел полиции №3), а также 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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