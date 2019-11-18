В Тюмени к концу 2020 года появится новый детский сад

18 Нояб. 21:31 2019-11-18T21:31:15+03:00

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Строительство нового детского сада началось в микрорайоне Ямальский в Тюмени в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Жильё и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, земельный участок, на котором и возведут детсад, расположен в кварталах улиц Николая Ростовцева, Монтажников и Федюнинского. Подготовительные работы уже начались.

Детский сад рассчитан на 350 мест или 14 групп, в том числе и ясельного типа. Детишки здесь будут пребывать целый день. Все помещения оборудуют регулируемой мебелью в соответствии с ростовозрастными показателями и необходимым инвентарём. Здесь появятся физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования, медицинский блок, пищеблок, различные административные помещения и подсобные помещения для инвентаря.

Территорию благоустроят так, чтобы на ней могли разместиться четыре групповые площадки для детей с теневыми навесами, физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки. Планируется, что детский сад будет построен и введён в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», строительство детских садов завершается в Тобольске и с. Исетском. До конца 2019 года ожидается заключение контрактов на строительство ещё двух детсадов в Тюмени в районе ЖК «Суходолье» и на Войновке.

До 2024 года в Тюменской области в рамках национальных проектов предусмотрено строительство 26 дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU