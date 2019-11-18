У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт

18 Нояб. 16:03 2019-11-18T16:03:05+03:00

Уже сейчас регион занимает 15 место по России в рейтинге ГТО и активно развивает адаптивный спорт

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Сегодня Югра занимает 15 место среди 85 субъектов в рейтинге ГТО, который демонстрирует эффективность выполнения Указа Президента России. И у нее есть все возможности достигнуть показателя 55% вовлеченности в спорт местных жителей и реализовать региональный проект «Спорт – норма жизни», входящий в нацпроект «Демография», раньше 2024 года. Об этом заявил президент окружного Олимпийского совета, сенатор от Югры Эдуард Исаков.

Напомним, рейтинг ГТО позволяет оценить степень охвата и вовлеченности населения в подготовку и непосредственное выполнение нормативов ГТО, а также эффективность работы по информационному сопровождению комплекса ГТО и ведения здорового образа жизни среди различных категорий населения.

- Уверен, что комплекс ГТО – это реально действующий механизм для достижения этой цели. Наша главная цель – объединить людей вокруг идеи спорта, активного отдыха и здорового образа жизни, обеспечить им для этого все необходимые условия и сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни для каждого человека, - заявил он.

Эдуард Исаков также напомнил, что Югра стала первым регионом, который создал специализированное учреждение по подготовке спортсменов с инвалидностью - Центр адаптивного спорта Югры.

- Центр смело осваивает новые направления и сейчас курирует работу экспериментальной площадки федерального проекта «Спорт – норма жизни» по вовлечению в занятия адаптивной физической культурой и спортом. Внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности уже сейчас приносит свои плоды, которые, на мой взгляд, весьма достойны. За десять месяцев текущего года в адаптивную физкультуру пришли более тысячи человек, перед которыми открылась возможность побороть свой страх и неуверенность, начать жить ярко и в будущем реализовать свой потенциал посредством спорта, - подчеркнул сенатор.