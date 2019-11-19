Сбой программы: со счета ялуторовчанина пропала крупная сумма денег

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-19T08:36:29+03:00

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Со счета ялуторовчанина неизвестные похитили более 34 тысяч рублей. Мошенники с помощью программы «вынудили» местного жителя сообщить данные банковской карты.

– Мужчина разместил объявление о продаже принтера на одном из сайтов. Через некоторое время после опубликования объявления ему с этого сайта пришло сообщение на телефон, предлагающее установить некое приложение. Он перешел по ссылке и отключил в гаджете настройки безопасности, как этого требовали условия установки. В результате скачивания неизвестной программы произошел сбой всего программного обеспечения телефона, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После на экране мобильника появилось окно с просьбой ввести данные своей карты. После выполнения и этой операции с банковской карты мужчины пропало более 34 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU