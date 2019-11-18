Счет шел на секунды: тюменец чудом выжил, отравившись выхлопными газами

18 Нояб. 14:17 2019-11-18T14:22:51+03:00

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Ремонт автомобиля для 29-летнего тюменца чуть не закончился трагедией. Дело в том, что мужчина отравился выхлопными газами, но вовремя смог выбраться из гаража на свежий воздух. Его уже без сознания обнаружили прохожие и вызвали скорую.

– Пациент пожаловался на головокружение, звон в ушах и дрожь в теле. Медики тут же дали ему подышать кислородом через маску. Врачи областной клинической больнице № 1, куда был эвакуирован пациент, обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас мужчина чувствует себя вполне нормально, и уже выписан домой на амбулаторное лечение, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

По словам медиков, ремонтировать машину с включенным двигателем в гараже смертельно опасно, даже если ворота нараспашку и есть вентиляция. Вдохнув дым два-три, человек уже не может осознавать и контролировать свое состояние. Еще несколько вдохов – и он теряет пространственную ориентацию, падает и продолжает дышать. Все это может закончиться инвалидностью, в худшем случае – смертью.

ИСТОЧНИК KP.RU