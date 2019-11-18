Ялуторовчанин в гостях избил чайником женщину

18 Нояб. 12:05 2019-11-18T12:05:27+03:00

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В ялуторовскую полицию поступил звонок. Неизвестная встревоженно сообщила, что прямо на ее глазах бывший возлюбленный избивает ее подругу. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия.

– 35-летний мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице. В гостях у хозяйки были ее две подруги, компания распивала спиртное. В ходе застолья между ним и бывшей второй половиной завязалась ссора. Одна из подруг вступилась за женщину, и тогда разъяренный ялуторовчанин двинулся в ее сторону, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Мужчина схватил защитницу за волосы и стал угрожать ей вилкой. Женщины смогли его оттолкнуть и спрятаться в другой комнате. Однако это его не остановило: он ворвался в комнату и стал чайником бить женщину по голове. Хозяйка тут же позвонила в полицию. Полицейские задержали подозреваемого и вызвали скорую помощь.

Теперь ялуторовчанину, в отношении которого заведено уголовное дело, грозит лишение свободы на срок до двух лет. Также стало известно, что ранее мужчина был неоднократно судим.

ИСТОЧНИК KP.RU