Безработный тюменец сдал в комиссионный магазин краденые инструменты

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-18T06:20:27+03:00

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В тюменской полиции раздался звонок от встревоженного местного жителя. Мужчина сообщил, что у него похитили электроинструменты.

– Подозреваемый, находясь в дачном сообществе, расположенном на Московском тракте, проник в помещение, откуда похитил электроинструменты: перфоратор, шуруповерт и электропечь. Затем злоумышленник сдал украденное в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что позже полицейские изъяли из комиссионного магазина все сбытое имущество. Оно уже возвращено законному владельцу. В настоящее время в отношении 37-летнего безработного подозреваемого возбуждено уголовное дело. Тюменец может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU