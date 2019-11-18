Безработный тюменец сдал в комиссионный магазин краденые инструменты
В тюменской полиции раздался звонок от встревоженного местного жителя. Мужчина сообщил, что у него похитили электроинструменты.
– Подозреваемый, находясь в дачном сообществе, расположенном на Московском тракте, проник в помещение, откуда похитил электроинструменты: перфоратор, шуруповерт и электропечь. Затем злоумышленник сдал украденное в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что позже полицейские изъяли из комиссионного магазина все сбытое имущество. Оно уже возвращено законному владельцу. В настоящее время в отношении 37-летнего безработного подозреваемого возбуждено уголовное дело. Тюменец может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU