2019-11-18T06:20:27+03:00
Происшествия

Безработный тюменец сдал в комиссионный магазин краденые инструменты

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец сядет в тюрьму за кражу инструментов. Фото - pixabay.com.Тюменец сядет в тюрьму за кражу инструментов. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тюменской полиции раздался звонок от встревоженного местного жителя. Мужчина сообщил, что у него похитили электроинструменты.

– Подозреваемый, находясь в дачном сообществе, расположенном на Московском тракте, проник в помещение, откуда похитил электроинструменты: перфоратор, шуруповерт и электропечь. Затем злоумышленник сдал украденное в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что позже полицейские изъяли из комиссионного магазина все сбытое имущество. Оно уже возвращено законному владельцу. В настоящее время в отношении 37-летнего безработного подозреваемого возбуждено уголовное дело. Тюменец может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялуторовчанин в гостях избил чайником женщину
Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша
Тюменский пенсионер приревновал молодую супругу и получил ножом в живот
У губернатора Тюменской области Александра Моора новый заместитель
Люди вышли на улицу: в тюменской пятиэтажке загорелась кровля
Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша
В Тобольске будет реализован проект «Умный город»
Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали
Опреден подрядчик, который отремонтирует Спасскую церковь в Тюмени
Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП
В Тюменской области произошло 57 пожаров за минувшую неделю
Один год колонии получил тюменец, который не садился за руль трезвым
В Тюмени зажгли свечи в память о погибших в ДТП