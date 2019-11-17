В Тюменской области стартует обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм»
В Тюменской области 20 ноября стартует обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за пять недель обучения участники прослушают 10 живых лекций и 10 вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей. Тренинги пройдут в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.
Спикеры федерального уровня расскажут тюменцам, как правильно вести гостиничный бизнес: от создания бизнес-плана до привлечения клиентов и диверсификации продукта. В числе спикеров: предприниматель Алёна Енова, основатель и владелец агентства Zubarev Event Константин Зубарев, эксперт в области построения и защиты бизнеса, решении сложных корпоративных споров Виктор Пильников и многие другие.
В программе обучения запланировано рассмотрение следующих вопросов:
- как понять психологию гостя? Ожидания и требования клиента, на основе которых он делает свой выбор;
- как повысить качество сервисного обслуживания? Необходимые инструменты и навыки;
- как научиться привлекать прибыльных клиентов;
- как заработать на организации событийных мероприятий: вся суть и тонкости event-индустрии;
- чему обучать персонал и что нужно знать о должностных инструкциях сотрудников.
Обучение бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте. По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении Школы бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU