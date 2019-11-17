2019-11-17T19:43:56+03:00
Экономика

В Тюменской области стартует обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм»

Она реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартует обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм»В Тюменской области стартует обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм»
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В Тюменской области 20 ноября стартует обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за пять недель обучения участники прослушают 10 живых лекций и 10 вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей. Тренинги пройдут в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.

Спикеры федерального уровня расскажут тюменцам, как правильно вести гостиничный бизнес: от создания бизнес-плана до привлечения клиентов и диверсификации продукта. В числе спикеров: предприниматель Алёна Енова, основатель и владелец агентства Zubarev Event Константин Зубарев, эксперт в области построения и защиты бизнеса, решении сложных корпоративных споров Виктор Пильников и многие другие.

В программе обучения запланировано рассмотрение следующих вопросов:

- как понять психологию гостя? Ожидания и требования клиента, на основе которых он делает свой выбор;

- как повысить качество сервисного обслуживания? Необходимые инструменты и навыки;

- как научиться привлекать прибыльных клиентов;

- как заработать на организации событийных мероприятий: вся суть и тонкости event-индустрии;

- чему обучать персонал и что нужно знать о должностных инструкциях сотрудников.

Обучение бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте. По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении Школы бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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