2019-11-18T05:00:19+03:00
Общество

Погода на 18 ноября в Тюмени: резкое понижение температуры

В городе значительно похолодает
Вадим Бегун
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В Тюмени резко похолодает.В Тюмени резко похолодает.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 18 ноября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -6, -7, днем она опустится до минус 16. Вечером станет еще морознее – до 19 градусов ниже нуля. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в северный, 3-5 метров в секунду.

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелится туман – будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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