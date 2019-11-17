17 Нояб. 19:04 2019-11-17T19:04:52+03:00

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ выразил мнение, что регионам есть чему у нас поучиться

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Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ, президент ассоциации содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной среды. На прошедшей выставке «ИНФОТЕХ-2019» он выразил мнение, что другим регионам есть чему у нас поучиться.

- Тюменская область стала одним из пяти регионов, которые на своей территории сформировали НОЦ, это огромное лидерство и победа. Это не просто инвестиционно привлекательный регион, здесь сформирована такая инновационная среда и демографическая ситуация, что IT-специалисты приезжают в регион, несмотря на то, что они могут выбрать любую точку на карте. Мы ожидали здесь увидеть технологические прорывы, но увидели гораздо больше. Вы сделали большой шаг вперед. В очередной раз убедились, что все взаимосвязано: эффективная работа команды губернатора, свобода, инновационный дух и высокий результат, в том числе в цифре. Я думаю, есть чему учиться другим регионам у Тюменской области, - отметил Владимир Гутенев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особенно его впечатлили разработки Тюменского президентского кадетского училища.

Владимир Гутенев подчеркнул, что, выбирая площадку для проведения выездного заседания, комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и экспертный совет Госдумы по развитию радиоэлектронной промышленности, рассматривала различные субъекты. Тюменская область привлекла целым рядом успешных факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU