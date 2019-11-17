Владимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной среды
Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ, президент ассоциации содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной среды. На прошедшей выставке «ИНФОТЕХ-2019» он выразил мнение, что другим регионам есть чему у нас поучиться.
- Тюменская область стала одним из пяти регионов, которые на своей территории сформировали НОЦ, это огромное лидерство и победа. Это не просто инвестиционно привлекательный регион, здесь сформирована такая инновационная среда и демографическая ситуация, что IT-специалисты приезжают в регион, несмотря на то, что они могут выбрать любую точку на карте. Мы ожидали здесь увидеть технологические прорывы, но увидели гораздо больше. Вы сделали большой шаг вперед. В очередной раз убедились, что все взаимосвязано: эффективная работа команды губернатора, свобода, инновационный дух и высокий результат, в том числе в цифре. Я думаю, есть чему учиться другим регионам у Тюменской области, - отметил Владимир Гутенев.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особенно его впечатлили разработки Тюменского президентского кадетского училища.
Владимир Гутенев подчеркнул, что, выбирая площадку для проведения выездного заседания, комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и экспертный совет Госдумы по развитию радиоэлектронной промышленности, рассматривала различные субъекты. Тюменская область привлекла целым рядом успешных факторов.
ИСТОЧНИК KP.RU