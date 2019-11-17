2019-11-17T19:04:52+03:00
Экономика

Владимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной среды

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ выразил мнение, что регионам есть чему у нас поучиться
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Владимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной средыВладимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной средыФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ, президент ассоциации содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев оценил работу Тюменской области по созданию инновационной среды. На прошедшей выставке «ИНФОТЕХ-2019» он выразил мнение, что другим регионам есть чему у нас поучиться.

- Тюменская область стала одним из пяти регионов, которые на своей территории сформировали НОЦ, это огромное лидерство и победа. Это не просто инвестиционно привлекательный регион, здесь сформирована такая инновационная среда и демографическая ситуация, что IT-специалисты приезжают в регион, несмотря на то, что они могут выбрать любую точку на карте. Мы ожидали здесь увидеть технологические прорывы, но увидели гораздо больше. Вы сделали большой шаг вперед. В очередной раз убедились, что все взаимосвязано: эффективная работа команды губернатора, свобода, инновационный дух и высокий результат, в том числе в цифре. Я думаю, есть чему учиться другим регионам у Тюменской области, - отметил Владимир Гутенев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особенно его впечатлили разработки Тюменского президентского кадетского училища.

Владимир Гутенев подчеркнул, что, выбирая площадку для проведения выездного заседания, комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и экспертный совет Госдумы по развитию радиоэлектронной промышленности, рассматривала различные субъекты. Тюменская область привлекла целым рядом успешных факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялуторовчанин в гостях избил чайником женщину
Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша
Тюменский пенсионер приревновал молодую супругу и получил ножом в живот
У губернатора Тюменской области Александра Моора новый заместитель
Люди вышли на улицу: в тюменской пятиэтажке загорелась кровля
Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша
В Тобольске будет реализован проект «Умный город»
Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали
Опреден подрядчик, который отремонтирует Спасскую церковь в Тюмени
Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП
В Тюменской области произошло 57 пожаров за минувшую неделю
Один год колонии получил тюменец, который не садился за руль трезвым
В Тюмени зажгли свечи в память о погибших в ДТП