2019-11-17T18:45:25+03:00
Общество

Инновационный проект тюменца занял второе место на форуме молодых учёных в Рио

Лев Максимов представил проект в сфере водоснабжения городов и экологии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Инновационный проект тюменца занял второе место на форуме молодых учёных в РиоИнновационный проект тюменца занял второе место на форуме молодых учёных в Рио
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Инновационный проект в сфере водоснабжения городов и экологии аспиранта тюменского вуза Льва Максимова занял второе место на форуме молодых учёных стран – участниц межгосударственного объединения стран БРИК. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ему выпала честь от имени всех российских молодых учёных рассказать о развитии инновационного климата в нашей стране и потенциальных точках межгосударственного сотрудничества в сфере инноваций.

На форуме, который проходил в бразильском Рио-де-Жанейро, участники представляли проекты в трёх основных группах: кибербезопасность, биоэкономика и молодые инноваторы. Тюменец выступил в третьей группе с проектом получения материалов широкого спектра применения. Результат – второе место и приз 15 тысяч долларов.

По словам Льва Максимова, из подземных вод можно получать железо в мелкодисперсном порошковом состоянии и использовать его для изготовления катодного материала современных аккумуляторов.

- Он используется при накоплении энергии от возобновляемых источников. Один из самых перспективных материалов — это литий-железо-фосфат (LiFePO4), для создания которого применяется порошковый оксид железа, размер частицы которого составляет от половины до трёх микрон, - рассказал тюменец.

Свой выигрыш Лев Максимов потратит на дальнейшее развитие проекта. По мнению Льва, эти средства помогут выйти на рынок в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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