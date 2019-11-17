В Тюмени пройдёт уникальная встреча с автором учебников по русскому языку

17 Нояб. 18:14 2019-11-17T18:14:19+03:00

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Уникальная встреча с автором учебников по русскому языку, членом Орфографической комиссии при Российской академии наук Станиславом Ивановым пройдёт 18 ноября в 14 часов в ТОГИРРО. Она состоится в День словаря, в преддверии Дня рождения В.И. Даля по адресу: ул. Малыгина, 73. Все заинтересованные смогут принять участие в мастер-классе и послушать лекцию об использовании словарей на современном уроке русского языка.

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, всю неделю со дня рождения Даля в тюменских школах будут проходить уроки, викторины, выставки, презентации ученических проектов, мастер-классы и другие мероприятия, посвящённые культуре пользования словарями.

Кроме того, в рамках Дня словаря, пройдут конкурсы видеосюжетов о словах и их значениях, выставки словарей и энциклопедий.

ИСТОЧНИК KP.RU