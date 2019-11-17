Для тюменских бездомных наступит «Тёплый ноябрь»
Лига добровольцев ТюмГУ и серебряные волонтёры запустили благотворительную акцию «Тёплый ноябрь». Как сообщает ИА «Тюменская линия», до 27 ноября активисты свяжут тёплые носки, варежки, шапки и шарфы и передадут их в тюменским дом милосердия «Богадельня».
По словам куратора проекта Кристины Челноковой, впервые об акции она задумалась два месяца назад, размышляя о помощи бездомным людям.
- Первое, что пришло на ум - это горячая еда и теплая одежда. Уже сейчас начинаются морозы и людям нужны теплые вещи, а если они будут связаны своими руками, с душой, то будут греть гораздо сильнее, чем просто купленная шапка в магазине, - рассказала она.
Необходимая пряжа уже закуплена, серебряные волонтёры уже начали вязать 20 вещей. Акция завершится 27 ноября праздничным концертом, который устроят волонтёры из инклюзивного театра «Мы все».
ИСТОЧНИК KP.RU