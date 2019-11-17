Погода в Тюмени 17 ноября: на улице +2, но на Ерёму сидеть придётся дома
В Тюмени сегодня, 17 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах гололёд. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, днём +2…-3 C.
В этот день отмечается память двух священномучеников – епископа Мирского Никандра и пресвитера Ермея. На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома. Даже приговаривали: «На Ерёму – сидите дома». Не стоило выходить даже во двор, не говоря уже о том, что выйти за ограду. Иначе можно столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. Также считалось, что на Ерёму злые духи могут сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскалённого угля из печи.
ИСТОЧНИК KP.RU