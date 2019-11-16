2019-11-16T20:19:21+03:00
Общество

В Тюменской области работают 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Они открылись в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области работают 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»В Тюменской области работают 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
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Двадцать восемь центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в Тюменской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, основные задачи центров – доступность качественного образования детям из самых удалённых уголков страны и развитие школ на селе.

С этого учебного года ребята из сельских школ изучают предметы «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. После уроков дети посещают занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, учатся играть в шахматы и создавать собственные медиапродукты. В «Точках роста» школьники работают в командах и готовятся к участию в региональных и федеральных форумах, конкурсах и слётах. Обучение помогает сформировать новые компетенции у подрастающего поколения.

Взрослые тоже могут освоить цифровые технологии или заняться творчеством – центры «Точка роста» позволяют обучаться вместе с детьми, делиться знаниями и проводить мастер-классы.

Благодаря федеральному финансированию появилась возможность обновить материально-техническую базу образовательных организаций и создать 2049 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 50 субъектах страны.

Учителя сельских школ летом 2019 года освоили современные технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков «Кванториум». Во время 46 образовательных сессий в 21 субъекте РФ переподготовку прошли свыше 2,5 тысяч педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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