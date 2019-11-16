2019-11-16T19:31:34+03:00
Общество

В Тюмени проходит молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири «ИНТЕНСИВ-2019»

Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени проходит молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири «ИНТЕНСИВ-2019»В Тюмени проходит молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири «ИНТЕНСИВ-2019»
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Молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири «ИНТЕНСИВ-2019», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, проходит в Тюмени с 12 по 17 ноября. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие объединило более сотни сибиряков и уральцев с инвалидностью.

Во время форума спикеры обсуждают такие актуальные темы, как: «Законодательная деятельность в сфере защиты прав и интересов инвалидов», «Поддержка людей с инвалидностью в сфере социального предпринимательства», «НКО, власть и бизнес: практики эффективного взаимодействия» и многие другие. Участники принимают участие в образовательной программе по социальному проектированию, семинарах, лекциях и практических занятиях, посвящённых социальному предпринимательству. Основная цель проекта – прокачать собственные навыки и идеи, пообщаться с опытными наставниками и экспертами и узнать что-то полезное для себя.

По словам председателя Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Евгения Кравченко, возможности инвалидов не ограничены, молодым ребятам открыты все дороги.

- Сегодня им предоставляется масса возможностей обучаться, совершенствовать свои компетенции, получать нужные знания и реализовывать себя в жизни. Форум «Интенсив» станет для многих хорошей школой, мотивацией и, возможно, точкой роста, - отметил он.

Результатом «Интенсива» станут новые креативные проекты и новый опыт взаимодействия. Все дни на мероприятиях форума работают и помогают участникам с особенностями здоровья волонтеры Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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