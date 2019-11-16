Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Тюменка Анастасия Смыкова стала одной из участниц слепых прослушиваний на проекте «Голос». Девушка представила на суд зрителей кавер на популярную песню «Life» исполнительницы Zivert . Правда, наставники проекта не оценили талант девушки.
Особенно строго участницу из Тюмени за подход к подготовке номера отчитала член жюри Полина Гагарина. Известная певица привела в пример джазовую исполнительницу Эллу Фицджеральд, которая заранее готовила свои импровизации.
- Здесь была не просто не подготовленная импровизация, а «как пойдёт», вот такое было ощущение. Есть заданная мелодия. Ее в каверах сначала надо всё-таки исполнить, показать песню, а потом уже идти по нотам, желательно не «по соседям», а по каким-то хорошим, красивым, выверенным нотам. Здесь был полный раздрай, - сказала Полина Гагарина.
Не взяли исполнительницу к себе в команду и другие наставники. За время выступления 21-летней тюменки никто из членов жюри не повернулся. Программу с участием Анастасии Смыковой показали на Первом канале в пятницу, 15 ноября. Поддержать талантливую девушку на шоу приехала семья.
ИСТОЧНИК KP.RU