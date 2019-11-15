Тюменцам предлагают проверить сердце

15 Нояб. 14:06 2019-11-15T14:06:35+03:00

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Завтра, 16 ноября, все тюменские больницы проведут акцию «Доктор с Вами». В рамках нее местные жители бесплатно могут проверить сердце и сосуды.

– Медицинские учреждения будут работать с девяти утра до трех часов дня. В это время горожане смогут пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, проверить давление, а также сделать электрокардиограмму, – рассказали в пресс-службе здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что горожане смогут поприсутствовать на тренинге, где определят риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В акции участвуют все больницы областной столицы. Ранее подобные акции проводились 16 февраля, 18 мая и 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU