2019-11-15T13:21:23+03:00
Политика

Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты

Вопрос создания новых площадок для занятий физической культурой и спортом - на постоянном контроле губернатора округа
Лидия Шумкова
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Вопрос создания новых площадок для занятий физической культурой и спортом - на постоянном контроле губернатора округа. Фото из официальной группы Югра в ВКВопрос создания новых площадок для занятий физической культурой и спортом - на постоянном контроле губернатора округа. Фото из официальной группы Югра в ВК
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В Югре серьезное внимание уделяется созданию условий для жителей регулярно заниматься физической культурой и спортом. Создание новых площадок во всех муниципалитетах округа, реконструкция старых объектов и организация равноправного доступа к спортивной инфраструктуре находится на контроле губернатора. Об этом Наталья Комарова заявила на ежегодной пресс-конференции, которая состоялась в Ханты-Мансийске 12 ноября.

Так, например, глава округа дала поручение пересмотреть систему использования объектов окружной спортивной инфраструктуры для тренировок детей, независимо от того, из какого они муниципалитета. О проблеме ей стало известно из социальных сетей, когда пользователи пожаловались ей на то, что за тренировки в Ханты-Мансийске с иногородних взимается плата.

- По оценкам человека, который ко мне обратился, за это взимается плата, что несправедливо. Я тоже считаю, что это неправильно. Поэтому я дала поручение пересмотреть и урегулировать эту тему таким образом, чтобы спортивными объектами окружного назначения дети, занимающиеся спортом в нашем регионе, независимо от того, где расположен муниципалитет, пользовались бесплатно. Сейчас отработаем эту тему. Казалось бы, изначально был личный вопрос. Теперь мы вышли на государственное региональное решение, - рассказала она.

В ходе пресс-конференции журналисты также упомянули о том, что в некоторых населенных пунктах давно не появлялось новых спортивных комплексов и площадок. Например, в Нягани за последние 30 лет не было построено ни одного подобного объекта.

- В государственную программу включен объект «Спортивный комплекс с бассейном» в Нягани. Этот объект в государственной программе, и мы все с вами, югорчанами, будем его строить. Это уже принятое решение, - такой ответ прозвучал со стороны губернатора округа.

Кстати, по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной в 2018 году, спортивные объекты дополнительно будут построены не только в Нягани, но и в Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Радужном.

А в 2019 году за счет бюджета уже построили физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в Югорске, где единовременно могут заниматься различными видами спорта 390 человек, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья; а также спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в Мегионе, вмещающим одновременно 144 человека, занимающихся тяжелой атлетикой, самбо, игровыми видами спорта, в том числе адаптивным спортом.

Кроме того, по региональному проекту «Спорт – норма жизни» в 2019 году приобретено и передано муниципальным образованиям автономного округа 27 воркаут-комплексов и 22 комплекта спортивно технологического оборудования для подготовки выполнения нормативов ГТО.

Также продолжается строительство регионального центра единоборств, двух универсально-спортивных комплексов и молодежного спортивно-досугового центра в Ханты-Мансийске, крытого катка в Урае, физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сингапай Нефтеюганского района.

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