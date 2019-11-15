2019-11-15T10:35:21+03:00
Общество

Без долгов: тюменцы одобрили проект городского бюджета на три года

Всего присутствовало 254 человека
Вадим Бегун
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Тюменцы одобрили проект городского бюджета на три года. Фото - горадминистрация.Тюменцы одобрили проект городского бюджета на три года. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени прошло обсуждение проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Большинством голосов местные жители рекомендовали принять финансовый документ.

Как сообщил директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени Андрей Пилипчук, бюджет областного центра на все три года сбалансированный, бездефицитный и без долгов. Ожидается, что в следующем году расходы увеличатся на 23% и составят более 33 миллиардов рублей.

– Почти девять миллиардов будет направлено на ремонт и оснащение современным оборудованием объектов соцсферы, строительство, реконструкцию дорог, а также на благоустройство территории города. 95% расходной части бюджета – это реализация программ развития образования, культуры, спорта и молодежной политики и прочее, – уточнил чиновник.

В основном жителей волновали вопросы благоустройства, устройства ливневой канализации и озеленения города. Не менее актуален вопрос организации досуга детей. Путем открытого голосования подавляющее большинство горожан проголосовало за рекомендацию принять финансовый документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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