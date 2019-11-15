На выходные в Тюмень придет тепло

15 Нояб. 10:11 2019-11-15T10:11:54+03:00

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В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, в Тюмени будет относительно тепло для этого времени года. Градусник покажет «плюс».

Если сегодня, 15 ноября, в областном центре будет еще довольно морозно (до минус 7 градусов), то уже в субботу воздух «прогреется» до плюс 1. В этот день тучи ненадолго закроют небо, пойдет мелкий снег. Западный ветер не вызовет дискомфорт у местных жителей, так как он будет дуть всего 6 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, в воскресенье ветер станет вести себя еще тише – до 8 метров в секунду. В этот день градусник покажет ноль градусов. Также будет идти мелкий снег, однако станет совсем пасмурно.

Следующая неделя выдастся для жителей Тюмени морозной. Уже во вторник температура воздуха резко опустится до минус 22 градусов. Правда, в следующие выходные так холодно не будет - всего минус 6.

ИСТОЧНИК KP.RU