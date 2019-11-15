Выставка «ИНФОТЕХ-2019» поразила тюменцев разработками в сфере IT

15 Нояб. 08:36 2019-11-15T08:36:33+03:00

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Все новинки в мире информационных технологий можно было увидеть на одноименной выставке «ИНФОТЕХ-2019», которая завершилась накануне в Тюменском технопарке. Компаниям удалось удивить гостей форума своими разработками, которые через пару лет для всех нас станут обычным делом. Например, стенд «Цифровая экономика региона» в цифрах и графике визуализировала уровень владения направлений национальной программы «Цифровая экономика» по основным направлениям. А именно: государственное цифровое управление, цифровые технологии, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность и информационная инфраструктура.

Особый интерес вызвала инсталляция ресурсного центра «1 С – Медицина-Регион». Компания продемонстрировала медицинскую информационную систему в действии. Все желающие смогли на время побыть за рабочим местом врача, регистратора, медсестры и другого персонала. Одна из «фишек» - программа, которая заполняет за врача медицинскую карту пациента.

Департамент труда и занятости населения презентовал на стенде фирменный стиль службы занятости населения и рассказал о реализации национальных проектов.

Компания «Ростелеком» продемонстрировала решения по внедрению «умных» технологий в городскую среду. Здесь можно было увидеть энергоэффективное освещение, систему мониторинга лесных пожаров, а также общественное видеонаблюдение и распознавание государственных регистрационных знаков. По мнению вице-президента компании Сергея Гусева, Тюменская область по многим решениям опережает Урал и Россию в целом.

- В следующем году в регионе будет полностью устранено цифровое неравенство, ведь умные платформы внедряются не только в Тюмени, но и в муниципалитетах, - отметил он. – В начале ноября к платформе «Умный город» подключили Тобольский кремль. Теперь при помощи камер можно определять лица и автомобили, а также реагировать в случае ЧС. Такие технологии делают территорию комфортной и безопасной.

Ещё один интересный проект представила дочерняя компания ПАО «Сбербанк» - VisionLabs. Команда предприятия занимается созданием продуктов и решений по распознаванию лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности. Сейчас её разработки активно применяют государственные и корпоративные компании со всего мира. Возможности VisionLabs поистине безграничны: это мониторинг пассажирского потока, оплата по биометрии лица, биометрические технологии в местах массового скопления людей, распознавание лиц в транспорте и многое другое.

Президентская библиотека представила направления деятельности и результаты, достигнутые филиалом в Тюменской области в самом УФО. На сегодняшний день в регионе открыты 142 удалённых электронных читальных зала Президентской библиотеке. Кстати, о десятилетнем развитии сети первой электронной национальной библиотеки России рассказал директор областного филиала Олег Шор.

Объединение когнитивных ассоциативных систем (ОКАС) разработала диалоговую нейросетевую систему искусственного интеллекта, которая заработает уже в начале следующего года. Она «знает» ответы почти на 1,2 тысячи вопросов и сможет отвечать жителям на вопросы по предоставлению государственных услуг.

В общей сложности, свои разработки на выставке представили 56 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU