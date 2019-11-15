2019-11-15T06:59:24+03:00
Общество

«СТРОЙЛЕСБАНК» представляет выгодную процентную ставку по вкладу

Спешите оформить вклад «СЛБ-ВАШ ВЫБОР» в СТРОЙЛЕСБАНКе на очень выгодных условиях
Вадим Бегун
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Фото - СТРОЙЛЕСБАНК.Фото - СТРОЙЛЕСБАНК.
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Процентная ставка 6,8% годовых, вклад открывается сроком на 1 год. Для оформления достаточно 10 000 рублей, при этом в течение первых 180 дней вклад можно будет пополнить. Проценты причисляются к основной сумме в конце срока действия вклада. Частичное востребование средств не предусмотрено. Если вкладчик пожелает досрочно расторгнуть договор,

то проценты будут начислены из расчета вклада «до востребования» — 0,01% годовых. Пролонгация по вкладу не предусмотрена, по окончании срока вкладчику необходимо обратиться в банк для снятия денежных средств или переоформления договора, до этого времени вклад будет считаться продленным на условиях вклада «до востребования».

В офисе СТРОЙЛЕСБАНКа профессиональные сотрудники подробно расскажут об условиях каждого вклада, помогут с выбором депозита в зависимости от ваших предпочтений. Посетив банк, вы обязательно найдете вклад по душе, а чтобы визит был приятным, вам предложат расположиться в комфортной зоне ожидания, где можно выпить чашечку чая.

Опытные вкладчики знают, что размещать деньги во вклады — это выгодно и надежно: формируется дополнительная прибыль с минимальным риском, поскольку вклады застрахованы на сумму до 1 400 000 рублей.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) – тюменский банк, который уже более 25 лет работает на рынке финансовых услуг. Свою деятельность он начал с 26 июля 1994 года. Банк первым в Тюменской области включен в государственную систему страхования вкладов. Главной задачей для банка является обеспечение сохранности денежных средств клиентов при качественном и своевременном обслуживании расчетов.

Все подробности о вкладах вы можете уточнить по телефонам: +7 (3452) 566-026, 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный), а также в офисе по адресу г. Тюмень, ул. Республики, 65 или на сайте банка.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995.

ИСТОЧНИК KP.RU

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