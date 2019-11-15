Выхватил деньги и уехал: в Бердюжье молодой человек ограбил свою бабушку
Бердюжские полицейские задержали подозреваемого в ограблении родной бабушки. Преступление он совершил с особым цинизмом: вырвал деньги из рук и уехал.
– О том, что собственный родственник пошел на ограбление, сообщила сама 65-летняя жительница округа. Родной внук похитил у нее более семи тысяч рублей. Прибывшим на место происшествия стражам правопорядка потерпевшая пояснила, что она получила пенсию и пошла домой. На улице остановился автомобиль, из которого вышел подозреваемый и, увидев деньги, просто выхватил их из рук пенсионерки и уехал, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 29-летнего мужчину. Оказалось, что молодой человек находится в федеральном розыске за неоднократное нарушение правил дорожного движения. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Рецидивист может сесть в тюрьму на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU